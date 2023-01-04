Кэтрин Райан третий раз подряд назвали самой сексуальной женщиной графства Хартфордшир

Известный стендап-комик обошла таких медийных персон, как Виктория Бекхэм, Молли-Мэй Хейг и Алеша Диксон.

Кэтрин Райан - известная британская писательница, телеведущая, комик и актриса родом из Канады.

По итогам ушедшего 2022 года 39-летняя красотка была признана журналом Hartfordshire Life "легендой", "непревзойденной женщиной-боссом" и главное - "самой сексуальной женщиной в Хартфордшире".

Причем это звание она получает третий год подряд. Это событие явилось предметом ее особой гордости еще и потому, что в декабре-22 она в третий раз стала мамой, родив прекрасную дочурку.

Знаменитость поделилась радостью в своей соцсети, где появилась на видео в спортивных штанах и свитере с победным криком: "Да, мы сделали это!"

Кэтрин призналась, что ей приятно в третий раз получить титул самой сексуальной женщины графства.

В присущей ей юмористической манере ведущая поблагодарила своих соседей, которые не следят за своим внешним видом, что помогло ей выглядеть на их фоне красоткой через небольшое время после родов.