Сунак дал британцам пять обещаний по улучшению их жизни в 2023 году

APS
2023-01-04 21:33

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал жителям страны пять обещаний, которые должны улучшить их жизнь.

Первое – это снижение инфляции в два раза для снижения расходов граждан. Второе – улучшение экономики путем создания новых рабочих мест.

Третье обещание британского премьера касается государственного долга, который он планирует сократить.

Сунак также пообещал обеспечить жителям страны доступ к быстрой медицинской помощи и принять законы для борьбы с нелегальной миграцией.

Опубликовано: Светлана Репина







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