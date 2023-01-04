Сунак дал британцам пять обещаний по улучшению их жизни в 2023 году
2023-01-04 21:33
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал жителям страны пять обещаний, которые должны улучшить их жизнь.
Первое – это снижение инфляции в два раза для снижения расходов граждан. Второе – улучшение экономики путем создания новых рабочих мест.
Третье обещание британского премьера касается государственного долга, который он планирует сократить.
Сунак также пообещал обеспечить жителям страны доступ к быстрой медицинской помощи и принять законы для борьбы с нелегальной миграцией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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