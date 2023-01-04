Президент Сербии Вучич рассказал, какие 9 стран отозвали признание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции назвал 9 стран, которые отозвали признание независимости Косово.

Этими странами являются Гвинея, Эсватини, Буркина-Фасо, Ливия, Мальдивы, Святая Люсия, Габон, Сомали, Антигуа и Барбуда.

По словам Вучича, ожидается отзыв такого признания еще одним государством. На данный момент 84 страны признают независимость Косово, 106 стран не признают ее, а три страны не обозначили свою позицию.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово. Он отказался называть эти государства, чтобы предотвратить давление на них со стороны союзников.