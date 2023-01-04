Чиновник из администрации США заявил о прогрессе России в боях под Артемовском
2023-01-04 21:43
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются нарастающего прогресса под Артемовском (Бахмутом).
Он отметил, что Россия вкладывает серьезные усилия в это направление.
Вместе с тем чиновник признал, что украинские военные продолжают биться за Артемовск, и исход пока не определен.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что продвижение россиян в Артемовске затруднено из-за большого количества линий обороны украинцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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