Чиновник из администрации США заявил о прогрессе России в боях под Артемовском

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются нарастающего прогресса под Артемовском (Бахмутом).

Он отметил, что Россия вкладывает серьезные усилия в это направление.

Вместе с тем чиновник признал, что украинские военные продолжают биться за Артемовск, и исход пока не определен.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что продвижение россиян в Артемовске затруднено из-за большого количества линий обороны украинцев.