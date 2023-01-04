N-TV: больницы в Германии остались без помощи государства и оказались на грани банкротства

Длина женской юбки как альтернативный показатель состояния экономики в стране

Экономисты могут анализировать состояние рынка не только с помощью научных параметров. Для подтверждения своих выводов специалисты задействуют альтернативные сигналы: длину женских волос или юбок, и не только это.

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