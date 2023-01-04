N-TV: больницы в Германии остались без помощи государства и оказались на грани банкротства

APS
2023-01-04 21:51

По информации N-TV, больницы в Германии находятся на грани банкротства. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации больниц ФРГ.

Причиной стало отсутствие государственной помощи учреждениям здравоохранения, и без субсидий их ждет банкротство.

Уже сейчас в немецких больницах не хватает персонала, а затраты продолжают расти. Это сказывается на качестве медицинского обслуживания.

Авторы материала утверждают, что федеральному правительству необходимо возобновить меры по финансовой стабилизации больниц.

Опубликовано: Светлана Репина







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