N-TV: больницы в Германии остались без помощи государства и оказались на грани банкротства
2023-01-04 21:51
По информации N-TV, больницы в Германии находятся на грани банкротства. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации больниц ФРГ.
Причиной стало отсутствие государственной помощи учреждениям здравоохранения, и без субсидий их ждет банкротство.
Уже сейчас в немецких больницах не хватает персонала, а затраты продолжают расти. Это сказывается на качестве медицинского обслуживания.
Авторы материала утверждают, что федеральному правительству необходимо возобновить меры по финансовой стабилизации больниц.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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