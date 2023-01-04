Секретарь СНБО Данилов: Германия получит войну на своей территории, если не даст Украине танки

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Германия получит войну на своей территории, если не передаст танки Киеву.

По его словам, действия Олафа Шольца приведут к тому, что немцы будут воевать под Берлином и Штутгартом на своих танках с россиянами.

Данилов уточнил, что если канцлер ФРГ готов к такому развитию событий, он может и дальше проводить опросы по поводу передачи танков Украине.

Он отметил, что вызовы для Европы сейчас огромны, и те страны, которые это осознают, помогают Украине на 150%.