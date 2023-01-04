Эстония готова передать Украине замороженные российские активы

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его страна может самостоятельно запустить процедуру передачи замороженных российских активов Украине.

Он уточнил, что речь идет о сумме в 17 млрд евро и признал, что пока движения в плане передачи этих средств украинской стороне не наблюдается.

Рейнсалу напомнил, что Еврокомиссии было поручено создать специальный юридический механизм для этой цели.

Однако сейчас Эстония решила сформировать собственную юридическую структуру для решения вопроса с замороженными российскими активами.