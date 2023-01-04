Президент Румынии призвал Зеленского изменить закон о нацменьшинствах
2023-01-04 22:17
Президент Румынии Клаус Йоханнис предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пересмотреть закон о нацменьшинствах.
Речь идет о законе, который ограничивает права румынского меньшинства на территории Украины.
В телефонном разговоре Йоханнис призвал Зеленского оперативно найти решение для устранения данной проблемы.
По информации румынской стороны, Владимир Зеленский выразил готовность решать проблему, чтобы предоставить румынской общине те же права, которыми пользуются украинцы в Румынии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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