Длина женской юбки как альтернативный показатель состояния экономики в стране

Экономисты могут анализировать состояние рынка не только с помощью научных параметров. Для подтверждения своих выводов специалисты задействуют альтернативные сигналы: длину женских волос или юбок, и не только это.

Индикатор длины женского подола или Hemline Index

Индекс самый старый, применяется с 1926 года. Первым использовать этот показатель предложил американский экономист Джордж Тейлор.

Именно с его легкой руки появился термин "индекс длины подола". Он выяснил, что чем хуже дела в экономике страны, тем длиннее делаются юбки у женщин.

При росте показателей сокращается длина платья. Экономический кризис заставляет дам идти на уловки, чтобы сохранить привлекательный вид.

Они не могут купить новые туфли и чулки, поэтому начинают носить длинные платья. В хорошие времена дамы хотят показать обновки и укорачивают юбки.

В 21 веке ученые тщательно проверили наблюдения Тейлора на периодах экономических подъемов и спадов с 1921 по 2009 годы и убедились, что индекс длины подола действительно работает.

Индикатор длины волос или Lob index

Этот индекс обнаружил стилист Стюарт Филлипс, который заметил, что во время рыночного упадка дамы отращивают длинные волосы.

Это помогает сэкономить на стрижках и укладках. Короткие стрижки появляются, когда в стране начинается расцвет экономики и женщина может себе безболезненно посещать салон красоты.

Понятие lob появилось из названия популярной прически средней длины в результате скрещивания слов long и bob ("длинный" и "каре").

Стрижка средней длины означает начало подъема экономики.

Экономические проблемы приводят к тому, что дамы ищут защиту у сильных мужчин, стараясь принять более женственный вид (длинные волосы, длинные платья).

Подъем экономики делает дам уверенными, они стремятся к равноправию - начинают носить брюки, короткие платья, мужские стрижки.

Кстати, красят волосы женщины чаще, когда рынок переживает расцвет, при этом расцветки выбираются более дерзкие и яркие.

Индекс губной помады или Lipstick Index

Его вывел Леонардо Лаудер, глава косметической компании «Estée Lauder». Он считает, что дамы начинают больше уделять внимание макияжу, когда у них нет возможности обновить платье.

Так они отвлекают взгляд мужчины от плохого гардероба. Когда спрос на косметику растет, можно делать вывод - экономика в упадке.

Еще несколько необычных параметров для оценки экономического роста.

Так, британские экономисты заметили, что в благополучные периоды мужчины выбирают нижнее белье ярких оттенков с дерзкими принтами.

Когда рынок проседает, выбор падает на белье серо-бело-черной гаммы.

Другой печальный показатель экономики - невостребованные тела усопших. Когда у людей нет денег, они не знают, на что хоронить умерших, и оставляют покойников в моргах.

Как ведут себя россияне

Константин Ордов, российский экономист, рассказал о некоторых особых индексах, свойственных россиянам.

Так, в кризис дамы начинают носить обувь без каблуков, потому что надо много крутиться и все успевать, как взмыленная лошадь.

Мужчины же начинают создавать иллюзию благополучия, пуская пыль в глаза: покупают дорогие аксессуары, создавая себе ложный презентабельный имидж.

По галстукам россиян тоже можно сделать некоторые выводы. При хорошем раскладе в экономике эти элементы гардероба становятся яркими и пестрыми.

Узкие, темные, однотонные говорят о кризисе.