Данилов угрожает войной Германии в случае отказа поставить танки Киеву

Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что боевые действия начнутся в Германии, если ВСУ не получат танки от Берлина.

Председатель Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов дал интервью изданию "Страна.ua", где публично заявил, что на территории ФРГ начнётся война, если Берлин откажется поставлять немецкие танки украинским войскам. Также Данилов призвал канцлера Германии Олафа Шольца не рассуждать на тему того, нужны ли танки Украине, просто передав их ВСУ.

По мнению Алексея Данилова, немецкое правительство проводит излишние социологические опросы на тему необходимости оказания военной помощи Украине.