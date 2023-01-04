Express: использование россиянами ракет «Циркон» мгновенно прорвет оборону НАТО

Британское издание Express сообщает, что использование российскими военными гиперзвуковых ракет «Циркон» поможет быстро прорвать морскую оборону НАТО.

Журналисты напоминают, что президент РФ Владимир Путин распорядился поставить на вооружение эти ракеты.

Они способны поражать цели на расстоянии в тысячи километров, поэтому могут пробить оборону НАТО.

Ранее Путин заявил, что у ракет «Циркон» нет аналогов в мире. По его словам, они способны надежно защитить безопасность России.