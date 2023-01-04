Bloomberg: McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с российским мясом

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания McDonald's планирует уйти из Казахстана.

Одной из основных причин такого решения являются перебои в поставках продуктов. С начала спецоперации руководство бренда запретило местной компании покупать мясные котлеты в России.

Изменить схему поставок не удалось из-за высоких цен такой продукции в Европе и дорогой доставки.

Кроме того, владелец франшизы McDonald's в Казахстане и Беларуси Кайрат Боранбаев с середины марта находится под стражей.