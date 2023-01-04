Финалистка конкурса "Мисс Россиянка" Ольга Черкасова жестоко убита мужем в порыве ревности

Трагедия случилась в канун Нового года, 31 декабря в Санкт-Петербурге. Нападение произошло на пороге квартиры жертвы, когда она собиралась выходить из дома. Ревнивый супруг нанес Ольге около 20 ударов ножом.

31-летняя Ольга Черкасова была успешной моделью, собиралась строить карьеру на подиуме и в кино, строила планы. У нее уже были съемки в фильме "Кислота".

Красивая девушка из Архангельска вышла в финал двух конкурсов «Miss Maxim» и конкурса «Мисс Россиянка-2019». Три года назад она завела знакомство с будущим мужем в соцсети.

Александр в то время сидел в тюрьме. Освободившись, он начал встречаться с Ольгой, и вскоре пара поженилась. Однако криминальное прошлое мужчина не оставил.

С женой начались ссоры на этой почве. Ольга хотела уйти, но боялась. Когда все-таки решилась, то сбежала к своей подруге, стала жить у нее.

Потом уехала в свою квартиру в Питер. Муж постоянно названивал и просил вернуться. Оля была против. Тогда мужчина уговорил ее на последнюю встречу.

Он специально прилетел в Санкт-Петербург 30 декабря. Встреча произошла в кафе, где Александр вел себя агрессивно.

Приятель Ольги Рустем:

«Как только Оля подошла к столику, Саша сразу ударил ее по лицу. Но тут же стал извиняться, просил сесть и обещал больше не трогать. Ольга села. Когда речь зашла о чувствах, Оля сказала, что больше его не любит, что встречается с другим, и у них уже был секс. Услышав это, Саша накинулся на нее и начал душить»

Работники кафе вызвали полицию, и мужчину увезли, но вскоре ему удалось сбежать. Ольга Черкасова пошла домой, туда же направился и ревнивый муж.

Из рассказа Рустема:

«Саша мне рассказал, что сутки выжидал Олю в подъезде, и когда она 31 декабря вышла — напал на нее с ножом. Он нанес ей около 20 ударов и убежал»

Окровавленную Ольгу Черкасову нашли соседи. Скорая забрала ее с ранами в области шеи, живота, груди, сердца, легкого, печени, селезенки.

У девукши был геморрагический шок и состояние клинической смерти. Ольга умерла очень быстро, ее мужа задержали на следующий день.

Из объяснений Александра:

"Я не знаю, как бы кто из вас поступил в такой ситуации. Но для меня предатель в семье – это живой труп, ждущий своего момента ответственности"

Из слов Рустема, Александр с 15 лет не дружил с законом и 14 раз был привлечен к уголовной ответственности. На его счету грабежи, кражи, мошенничество, угон автомобиля.

Последний раз ему дали три года тюрьмы за растрату и кражу - как раз в это время мужчина познакомился с Ольгой Черкасовой.