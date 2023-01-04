Bloomberg: McDonald's закроет бизнес в Казахстане из-за дефицита мяса
2023-01-04 23:22
Компания "Макдоналдс" близка к принятию решения об уходе с казахстанского рынка.
Американская газета Bloomberg уведомляет, что компания "Food Solutions KZ" может принять решение о закрытии всех 24 ресторанов "Макдональдс" в Казахстане из-за того, что фирма не может закупать мясные котлеты из России после начала спецоперации в Украине ввиду западных санкций.
По данным Bloomberg, поставка мяса в Казахстан из стран Европы привела бы к убыточной работе местных ресторанов "Макдональдс", поэтому от такой инициативы пришлось отказаться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей