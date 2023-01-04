Вольф: жители Украины не простят Зеленского за долгий конфликт в стране
2023-01-04 23:56
Профессор-экономист Ричард Вольф уверяет, что украинские граждане не смогут просить Зеленскому вооружённый конфликт в собственном государстве.
5 января американский учёный Ричард Вольф опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где заявил, что Владимир Зеленский ошибочно уверен в нежелании украинцев прощать российский народ за военный конфликт на территории Украины.
По мнению Вольфа, в действительности украинские граждане не сумеют простить самого Зеленского, который допустил начало боевых действий в стране. Ричард Вольф отметил, что российская спецоперация стала достаточно длительным мероприятием, ввиду чего из национального героя Владимир Зеленский может превратиться в человека, которого ненавидят собственные избиратели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей