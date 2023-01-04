В Госдепартаменте обратили внимание на неравное количество российских и американских дипломатов
2023-01-04 23:59
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в США работает больше российских дипломатов, чем в России американских.
Он отметил, что Соединенные Штаты рассчитывают на такое же количество дипломатов в Москв, которым располагают россияне в США.
Прайс напомнил о необходимости придерживаться принципа взаимности, который США воплощают по всему миру.
Он отметил, что США надеются на прогресс в работе дипмиссий, а также уточнил, что российская сторона ограничила численность персонала в американском диппредставительстве.
Опубликовано: Светлана Репина