Актеры, сыгравшие главные роли в "Ромео и Джульетте", подали в суд на Paramount Pictures за сексуальный абьюз

Леонард Уайтинг (Ромео) и Оливия Хасси (Джульета) рассчитывают на хорошую компенсацию за то, что их убедили раздеться на камеру и показали на экране обнаженными.

Картина "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли получила два "Оскара" и три "Золотых Глобуса", и это далеко не все награды.

Исполнители главных ролей снялись в обнаженных сценах будучи несовершеннолетними. Леонарду Уайтингу было 16 лет, Оливии Хасси - 15.

В настоящее время британские актеры обратились в Верховный суд Калифорнии, обвинив Paramount Pictures в сексуальном абьюзе, сексуальных домогательствах, мошенничестве, намеренном причинении эмоционального стресса.

Оливия и Леонард утверждают: режиссер обещал, что в фильме не будет голых сцен, но в последний день на съемочной площадке убедил их сняться обнаженными. При этом Франко

Дзеффирелли заявлял, что откровенно обнаженных частей тела на экране не будет. Однако режиссер обманул юных актеров, и зрители смогли увидеть их голыми.

Официальный представитель актеров в суде:

«Они доверяли Франко. Как актеры они считали, что он не обманет их доверие. Франко был для них другом, да и что они могли сделать в 16 лет?»

Картина, имевшая большой успех, вышла в 1968 году. Режиссер Франко Дзеффирелли умер в 2019 году в возрасте 96 лет.

Сейчас кинозвезды желают получить денежную компенсацию от киностудии за моральный ущерб размером в 500 миллионов долларов.