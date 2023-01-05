Марин Ле Пен: во Франции закрылись сотни предприятий из-за роста цен на электроэнергию

Глава французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что из-за роста цен на электроэнергию в стране закрылись сотни предприятий.

По ее словам, это стало следствием неправильных политических решений, которые привели к существенному удорожанию энергии.

Ле Пен уточнила, что многие из оставшихся предприятий по той же причине оказались на грани банкротства.

Она подчеркнула, что огромные счета способны «задушить» мелких производителей и независимых предпринимателей.