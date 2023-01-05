Правозащитник из США, кандидат в вице-президенты Аджаму Барака ответил на слова внука генерала Шарля де Голля Пьера.

Тот заявил, что Запад спланировал заговор против России заранее и отметил, что в ответ на это давление РФ защищается.

Барака считает, что такое мнение доказывает: европейцы уже поняли, что их специально втянули в войну с Россией.

При этом он подчеркнул, что США продолжают продвигать идею единства Запада против РФ.