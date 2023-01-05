Россиян возмутил рассказ Пугачевой о встрече Нового года

Накануне Нового года Алла Пугачева опубликовала видео, на котором она сидит в окружении зелени.

Примадонна сказала, что встречает Новый год в кругу самых близких для нее людей, а это и есть главное счастье для человека.

Но некоторых пользователей возмутили слова певицы. Они написали, что счастье – это жить в своей стране и любить свою родину.

В комментариях появились высказывания о том, что чужбина – не дом, и радоваться здесь нечему.