Рогов: мощный взрыв прогремел в Мелитополе посреди ночи
2023-01-05 01:53
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о громком взрыве в Мелитополе.
Глава совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что 4 января около 23:35 по московскому времени в Мелитополе и его пригородных районах местные жители отчётливо слышали звук громкого взрыва.
Рогов утверждает, что по предварительной информации, причиной взрыва в Мелитополе является работа российских систем противовоздушной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей