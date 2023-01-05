Рогов: мощный взрыв прогремел в Мелитополе посреди ночи

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о громком взрыве в Мелитополе.

Глава совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что 4 января около 23:35 по московскому времени в Мелитополе и его пригородных районах местные жители отчётливо слышали звук громкого взрыва.

Рогов утверждает, что по предварительной информации, причиной взрыва в Мелитополе является работа российских систем противовоздушной обороны.