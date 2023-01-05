The Times: Сунак разрешит увольнять британцев за участие в забастовках

Газета The Times утверждает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить профсоюзам увольнять сотрудников, которые участвуют в стачках.

Журналисты издания The Times уведомляют, что 5 января британский премьер Риши Сунак планирует огласить своё распоряжение к профсоюзам, согласно которому организации смогут увольнять некоторых работников за участие в забастовках, охвативших Великобританию на фоне рекордной инфляции за последние сорок лет.

Известно, что Сунак хочет допустить увольнение медиков, железнодорожных работников, военных-пограничников, пожарных и педагогов в случае, если их начальство не сможет обеспечить присутствие минимального количества персонала на работе в момент забастовки.