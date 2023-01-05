РБК: ведущую «Русское радио Вологда» Азовскую убили в Москве

5 января издание РБК сообщило о насильственной смерти ведущей радио Анны Азовской.

Журналисты газеты РБК уведомляют, что в четверг стало известно о гибели россиянки Анны Азовской 1988 года рождения, которая является регулярной ведущей "Русское радио Вологда". По данным РБК, тело Азовской было обнаружено в одной из московских квартир ещё 3 января. Характерно, на теле девушки зафиксировано тридцать ножевых ранений колотого и резаного характера.

Сотрудники МВД задержали 33-ёхлетнего подозреваемого в убийстве Анны Азовской, который оказался её молодым человеком. По данным очевидцев, пара приехала в столицу России из Вологды с целью отпраздновать новый год, а убийство Азовской произошло в разгар бытовой ссоры.