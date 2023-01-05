Прайс: США просят Россию о соблюдении принципа дипломатической взаимности

Представитель Госдепа Нед Прайс утверждает, что дипломатическое присутствие США и России в странах друг друга должно осуществляться в равной степени.

5 января сотрудник американского Госдепартамента Нед Прайс провёл вечерний брифинг на полях Белого дома, где заявил, что сейчас дипломатических представителей Соединённых Штатов на территории России меньше, чем российских дипломатов в США. Прайс отметил, что Вашингтон надеется на соблюдение Москвой принципа взаимности в этом вопросе.

При этом Нед Прайс отметил, что американское правительство пытается придерживаться принципа дипломатической взаимности в любом государстве мира.