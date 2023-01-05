Yonhap: дрон КНДР вошёл в бесполётную зону офиса президента Южной Кореи

Издание Yonhap раскрыло подробности инцидента с северокорейским беспилотником, который вторгся в воздушное пространство окрестностей Сеула.

5 января журналисты газеты Yonhap сообщили, что один из пяти дронов КНДР, которые вошли в воздушное пространство Южной Кореи в минувшем декабре, сумел долететь до бесполётной зоны в Сеуле, установленной в районе расположения офиса южнокорейского президента. Известно, что дрон КНДР находился уже в 30 километрах от президентского офиса, после чего развернулся и улетел на родину.

Примечательно, что в попытке перехватить северокорейские беспилотники истребители Южной Кореи выпустили более ста снарядов. Также сообщается, что один южнокорейский самолёт потерпел крушение, однако оба его пилота выжили.