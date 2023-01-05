Профессор Нил Фергюсон написал статью для газеты Bloomberg, где раскритиковал Вашингтон за стремление соперничать с Ираном, Россией и Китаем.

5 января издание Bloomberg опубликовало интервью с Нилом Фергюсоном, который утверждает, что нынешнее правительство Соединённых Штатов намеренно идёт на конфронтацию с Москвой, Пекином и Тегераном, не желая слушать предостережение бывшего госсекретаря страны Генри Киссинджера о недопустимости втягивания США в боевые действия на территории Украины.

Комментаторы официального сайта Bloomberg сошлись во мнении, что статья Фергюсона в очередной раз подняла справедливый вопрос об виновности американского государства в разжигании войны мирового характера.