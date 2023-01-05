«Циклоническая бомба» обрушилась на Калифорнию

«Циклоническая бомба» атаковала Калифорнию в среду, 4 января, принеся с собой сильный ветер и проливные дожди, которые могут вызвать наводнения в нескольких районах, пострадавших от снежного шторма.

Северная Калифорния в районе Сан-Франциско и Сакраменто, стала регионом, подверженным наибольшему риску.

Власти выпустили несколько предупреждений о том, что этот шторм может быть смертельным для людей.

По данным Метеослужбы США (NWS), в среду ожидается усиление ветра до 110 км/ч. Ожидается, что в этом районе также пройдут очень сильные дожди.

До 10 сантиметров осадков ожидается в заливе Сан-Франциско и 1,2 метра снега в горах Сьерра-Невада. Ожидается, что циклон продолжит бушевать в четверг.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в среду утром, чтобы облегчить реагирование на чрезвычайные ситуации и упорядочить реакцию властей в случае инцидента.