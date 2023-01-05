McDonald’s уходит и из Казахстана из-за антироссийских санкций

Рестораны общепита McDonald’s намерены покинуть Казахстан, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Причина кроется в сбое поставок мясной продукции из России, откуда сеть ушла после 24 февраля.

Источники сообщают, что казахстанские предприятия не обременены санкциями, но головной офис McDonald’s запретил местному франчайзи покупать полуфабрикаты у российских поставщиков.

В то же время цены у конкурентов, производителей котлет в самом Казахстане или Европе, с учетом логистики, гораздо выше, что негативно отразилось бы на доходах предприятий быстрого питания.