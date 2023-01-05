Голубой тунец в Токио был продан за 259 000 евро
На первом аукционе нового года на Токийском рыбном рынке голубой тунец был продан примерно за 36 миллионов иен (около 259 000 евро).
Это более чем вдвое превышает максимальную цену, достигнутую в прошлом году.
Однако в четверг аукционисты на рынке Тойосу все еще были далеки от рекордной цены в размере около 2,2 миллиона евро, достигнутой до пандемии коронавируса в 2019 году.
В этом году аукцион вновь впервые прошел без ограничений, связанных с пандемией, сообщают СМИ.
Рыба весом 212 килограммов была поймана в Оме на северной оконечности главного острова Хонсю, одного из лучших районов ловли тунца в стране. Достигнутая цена соответствует примерно 1220 евро за килограмм. Рыба была куплена оптовой компанией.
Относительно высокие цены на новогоднем аукционе обусловлены не столько качеством рыбы. Скорее все дело в ловкой пиар-кампании в начале нового финансового года, о которой потом каждый год сообщают местные СМИ. Нигде в мире не едят столько голубого тунца, как в Японии.
Опубликовано: Тарас Медведев