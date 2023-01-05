Соколовский в экстренном порядке доставлен в больницу и ему предстоит операция
2023-01-05 08:03
Певец Влад Соколовский госпитализирован в срочном порядке. Артисту предстоит операция на аппендицит.
4 января Влад Соколовский должен был выступать на сцене, но состояние певца не позволило это сделать.
Артисту понадобилась срочная медицинская помощь. Он был госпитализирован с аппендицитом.
Врач заявил, что необходима срочная операция, так как если "лопнет", то Влада ждут опасные последствия.
Соколовскому пришлось стать послушным пациентом и следовать указаниям медиков.
Опубликовано: Наталья Гончарова