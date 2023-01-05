Чурикова назвала Терлееву трагедией Фабрики звезд

Ведущая шоу "Фабрика звезд" назвала певицу Елену Терлееву одной из самых больших трагедий проекта. В чем причина такого высказывания?

Ведущая Яна Чурикова в своей авторской передаче "Фабрика с Яной Чу" назвала исполнительницу Лену Терлееву одной из самых больших личных трагедий проекта "Фабрика звезд-2".

Композитор Игорь Николаев утверждает, что для певца на первом месте репертуар.

Николаев заявил, что встречал много гениальных исполнителей, которые не нашли свою нишу, и их никто не знает.

Терлеева запомнилась фанатам по хитам "Забери солнце с собой" и "Люби меня". Данные композиции лидировали в разных чартах и сейчас их можно услышать по радио. Остальные же творения артистки остались без внимания.