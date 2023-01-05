К концу недели столицу РФ ожидают сильные морозы почти до -30 градусов

Такое ухудшение погоды не пройдет без последствий для россиян. Особенно подвержены риску гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми нарушениями.

В ближайшее время москвичей ожидает "самая холодная пятидневка XXI века". Крепкие морозы ударят уже завтра и будут держаться все выходные.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

"Такой холодной пятидневки в Центральной России в XXI веке еще не было. Это будет по всей европейской территории страны. Сначала на северо-востоке, а затем холода дойдут до юга, в том числе Ростовской области и Крыма, где будет около нуля"

Резкая смена погоды, по мнению специалиста, связана с передвижением области высокого давления и холодного воздуха, который сформировался в полярных регионах.

В Московском метеобюро предупредили жителей Москвы о предстоящей опасности, которую несут сильные морозы.

Особую осторожность надо проявлять лицам, перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим гипертонической болезнью или ишемией.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у астматиков. При выходе из теплого помещения на морозный воздух у таких людей могут наблюдатья приступы бронхоспазма.

Морозы опасны и для обычных граждан, которые не страдают метеочувствительностью или болезнями сердечно-сосудистой системы.

Из-за долгого пребывания на открытом воздухе у недостаточно тепло одетых людей возможны переохлаждения и даже обморожения.

Москвичи, которые собираются посетить рождественские ночные службы в храмах или отдохнуть, катаясь на санках и лыжах, должны хорошо подготовиться к низким температурам, тщательно подбирая одежду.

Желательно, выходя на мороз, всегда иметь с собой термос с горячим чаем.