Отель в Москве, возможно, имеет прямое отношение к обстоятельствам смерти найденной там тюменки

Такое предположение сделал адвокат Сергей Жорин, участвующий в расследовании смерти, случившейся в стенах одного из московских отелей.

Как заявляет юрист, есть все основания предполагать, что хотя бы некоторые работники отеля что-то умалчивают.

Сергей Жорин:

«Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться»

34-летнюю женщину, уроженку Тюмени, нашли мертвой в одном из отелей в центре столицы 3 января без признаков насильственной смерти. Умерла она от передозировки наркотических средств.

Тело было найдено в состоянии мумификации и находилось в номере минимум две недели. На умершей из одежды было только нижнее белье.

Как полагает адвокат Жорин, сам отель может иметь отношение к сервису предоставления интим-услуг или к сбыту наркотических веществ.

По его мнению, нельзя также исключать версию об убийстве, возможно непредумышленном. Нет доказательств того, что наркотики были приняты женщиной добровольно.

На сегодняшний день силовики прорабатывают версию о том, что умершая постоялица отеля была занята в вебкам бизнесе: рядом с телом было найдено видеооборудование.