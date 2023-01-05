В Москве любовник жестоко убил ведущую "Русского радио Вологда" 34-летнюю Анну Азовскую

После случившейся ссоры бойфренд женщины нанес ей более 30 ножевых ранений. По обвинению в убийстве задержан гендиректор "Кичгородецкой лесной компании" Владимир Маклаков.

Известная журналистка из Вологды, дочь декана одного из факультетов Вологодского государственного университета, погибла в жилом доме на севере столицы.

Пара начала встречаться в июле 2021 года. В Москву молодые люди приехали провести вместе Новый год. 31 декабря они арендовали квартиру и заселились в нее.

Отметив праздник, мужчина и женщина хорошо проводили время, устроив веселую фотосессию в городе. 3 января между ними случилась ссора в арендованной квартире.

33-летний Владимир Маклаков схватился за нож и нанес несколько ударов. Анна убежала и закрылась в ванной.

Убийца выбил дверь и завершил начатое, нанося ножевые удары один за другим. Полицию вызвали соседи.

Женщина была найдена уже мертвой с более чем 30 ножевыми ранениями. Вскоре был задержан подозреваемый.

Из сообщения прокуратуры:

«Со слов обвиняемого, 3 января они поссорились, и он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире, после чего она попыталась спрятаться в ванной комнате, однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары. Обвиняемый также пояснил, что употреблял спиртные напитки. Вину он признал»

Сейчас мужчина арестован и находится в СИЗО.