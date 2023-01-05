Люди первой группы крови могут не бояться инфаркта миокарда
По мнению доктора Дугласа Гуггенхайма, высокому риску развития сердечного приступа подвержены все люди, кроме тех, кто имеет первую группу крови.
По мнению врача, инфаркт миокарда развивается гораздо чаще у лиц, обладающих 2-4 группой крови.
В самой большой опасности находятся люди с четвертой группой крови - у них риски колеблются в пределах 47%.
Как в целом распределяются риски опасных заболеваний у лиц, обладающих 2-4 группами крови?
На 8% возрастает риск сердечного приступа, на 10% увеличивается опасность развития сердечной недостаточности, на 51% повышается риск возникновения тромбоза глубоких вен, на 47% выше вероятность формирования тромбоэмболии легочной артерии.
По мнению Дугласа Гуггенхайма, эти данные не означают, что людям с первой группой крови вовсе не грозят сердечно-сосудистые патологии.
Вероятность развития заболевания есть, но она минимальная.
Повышенная угроза для обладателей 2-4 групп может быть связана с присутствием белков, вызывающих воспалительные процессы и "более серьезную закупорку вен и артерий".
Что касается лиц с первой группой крови, - да, у них гораздо ниже риск формирования тромбов.
При этом у таких людей чаще могут возникать нарушения, связанные с плохой свертываемостью крови.
Самой распространенной группой крови в мире является первая группа (40%), потом по очереди идут вторая и третья. Четвертая группа крови самая редкая (6%).
При этом чаще всего встречаются люди с положительным резус фактором. Лиц, обладающих четвертой группой с отрицательным резус фактором на Земле примерно 1%.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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