В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что в пяти областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В четверг до полудня, 5 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Невзирая на воздушную тревогу, объявленную в ряде областей Украины, на данный момент информации о «прилётах» по объектам украинской энергосистемы и военного управления нет.