В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Украинские СМИ сообщили, что в пяти областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.
В четверг до полудня, 5 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Невзирая на воздушную тревогу, объявленную в ряде областей Украины, на данный момент информации о «прилётах» по объектам украинской энергосистемы и военного управления нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Алексей Гладкий
Володин: если ФРГ конфискует активы России, то Россия сделает то же самое с активами ФРГ
Руководитель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что планируемое изъятие Германией принадлежащих России активов для последующей передачи их Украине станет началом процесса игнорирования международного права другими странами.Подробнее...