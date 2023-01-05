Котин: Украина вернет Запорожскую АЭС силой, поскольку дипломатия МАГАТЭ оказалась безуспешной

Как заявил руководитель украинского концерна «Энергоатом» Петр Котин в своем интервью информационному агентству Bloomberg, Киев рассчитывает вернуть Запорожскую АЭС военным путем.

По словам чиновника, власти Украины связывают все свои надежды по возврату Запорожской АЭС исключительно с украинскими вооруженными силами. Как отмечает Котин, это обусловлено тем, что дипломатические усилия, прилагаемые со стороны МАГАТЭ, оказались безрезультатными, и дальнейшие действия в этом направлении не имеют смысла.

По мнению Котина, если вооруженным силам Украины удастся установить свой контроль над Мелитополем, который расположен примерно в 100 км южнее Запорожской АЭС, то единственным вариантом для российской армии останется немедленно покинуть территорию станции.

Ранее Котин отмечал, что Украина призывает ООН направить на Запорожскую АЭС миротворцев даже без согласия Москвы. По словам руководителя «Энергоатома», украинские власти уже обсуждают, как поднять вопрос о миротворцах в Совете безопасности ООН, где Россия имеет право вето.