Кравченко не явилась на свой спектакль в Питере и дозвониться до нее не удалось

Актриса Татьяна Кравченко не пришла на свой спектакль в Санкт- Петербурге. Такое с артитской впервые.

Татьяна Кравченко впервые в жизни не приехала играть в своем спектакле в Санкт-Петербурге. Дозвониться до знаменитости не удалось, по этой причине ее заменила коллега, о чем сообщает "МК".

Кравченко очень тяжело переживала уход из жизни председателя ВС РСФСР Руслана Хасбулатова, которого знала не 1 год. Некоторые считают, что из-за этого звезда сцены могла слечь.

Стас Садальский, который занят в этой же постановке, признался, что был шокирован тем, что Кравченко не явилась на работу.