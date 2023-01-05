Кравченко не явилась на свой спектакль в Питере и дозвониться до нее не удалось
Актриса Татьяна Кравченко не пришла на свой спектакль в Санкт- Петербурге. Такое с артитской впервые.
Татьяна Кравченко впервые в жизни не приехала играть в своем спектакле в Санкт-Петербурге. Дозвониться до знаменитости не удалось, по этой причине ее заменила коллега, о чем сообщает "МК".
Кравченко очень тяжело переживала уход из жизни председателя ВС РСФСР Руслана Хасбулатова, которого знала не 1 год. Некоторые считают, что из-за этого звезда сцены могла слечь.
Стас Садальский, который занят в этой же постановке, признался, что был шокирован тем, что Кравченко не явилась на работу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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