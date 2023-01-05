Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие на Украине

Патриарх Кирилл призвал стороны украинского конфликта установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на официальном сайте Русской Православной Церкви опубликовал призыв к сторонам, вовлеченным в конфликт на Украине, прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Патриарх Кирилл пояснил, что прекращение огня в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова необходимо для того, чтобы верующие могли посетить службы в храмах.