В Ленобласти на мужчину наехала снегоуборочная машина, потом его переехали еще 3 машины

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. ДТП произошло около 8 вечера 4 января под Кингисеппом.

В дорожно транспортном происшествии участвовали автомобили Hyundai Creta с 60-летним водителем, Opel Vectra с мужчиной 22 лет за рулем, Chevrolet Blazer — здесь машину вел 36 летний водитель.

Управлял снегоуборочной техникой 48 летний мужчина. Сначала он сбил пострадавшего с ног, потом по нему проехались подряд сразу три автомобиля. В итоге сбитый пешеход скончался сразу же.

Как известно из предварительных данных, умерший мужчина в момент происшествия находился на проезжей части за пределами зоны пешеходного перехода.

В данный момент личность сбитого человека устанавливают сотрудники следственного комитета. Внешне он выглядит на 35-40 лет.

Что касается водителя снегоуборочной машины, совершившего наезд, он, как выяснилось, был судим уже не однократно.

Проблемы с законом у мужчины были по поводу кражи, разбоя и других нарушений.

Также известно, что в прошлом году этот недобросовестный водитель четырежды был уличен за нарушение ПДД.