В Ленобласти на мужчину наехала снегоуборочная машина, потом его переехали еще 3 машины
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. ДТП произошло около 8 вечера 4 января под Кингисеппом.
В дорожно транспортном происшествии участвовали автомобили Hyundai Creta с 60-летним водителем, Opel Vectra с мужчиной 22 лет за рулем, Chevrolet Blazer — здесь машину вел 36 летний водитель.
Управлял снегоуборочной техникой 48 летний мужчина. Сначала он сбил пострадавшего с ног, потом по нему проехались подряд сразу три автомобиля. В итоге сбитый пешеход скончался сразу же.
Как известно из предварительных данных, умерший мужчина в момент происшествия находился на проезжей части за пределами зоны пешеходного перехода.
В данный момент личность сбитого человека устанавливают сотрудники следственного комитета. Внешне он выглядит на 35-40 лет.
Что касается водителя снегоуборочной машины, совершившего наезд, он, как выяснилось, был судим уже не однократно.
Проблемы с законом у мужчины были по поводу кражи, разбоя и других нарушений.
Также известно, что в прошлом году этот недобросовестный водитель четырежды был уличен за нарушение ПДД.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Алексей Гладкий
Володин: если ФРГ конфискует активы России, то Россия сделает то же самое с активами ФРГ
Руководитель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что планируемое изъятие Германией принадлежащих России активов для последующей передачи их Украине станет началом процесса игнорирования международного права другими странами.Подробнее...