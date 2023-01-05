Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, обсудив урегулирование конфликта в Украине

Президент России Владимир путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, обсудив пути урегулирования конфликта в Украине.

В четверг, 5 января 2022 года, администрация президента Турецкой Республики сообщила о состоявшемся телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудили особенности урегулирования украинского конфликта, а также ситуацию в Сирии и двусторонние отношения между Москвой и Анкарой.