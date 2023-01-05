Посольство США обратилось к гражданам России и заявило, что «происходящее не достойно россиян»

Американское посольство в своем твиттер-канале обратилось к российским гражданам и выразило солидарность с россиянами, стремящимися «создать более мирное будущее».

Как говорится в обращении посольства США, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки на протяжении истории соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир, а происходящее сейчас «не достойно» россиян. Также в обращении есть следующие слова: «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее».

Публикация сопровождается видеороликом с обращением к россиянам, в котором рассказывается, что Россию и США объединяет «общность культур и совместных достижений». В своем обращении американские дипломаты напоминают, что русская литература изучается в школах США, а произведения русской классической музыки исполняются в самых престижных американских культурных заведениях». В конце данного ролика В конце ролика демонстрируется видео с протестной акции в Санкт-Петербурге.