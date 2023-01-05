Генсек НАТО Столтенберг заявил об опасности недооценивания России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию и её президента Владимира Путина.

5 января международное новостное агентство Reuters, со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявило об опасности недооценивания Российской Федерации и её лидера Владимира Путина.

Столтенберг в ходе деловой конференции в Норвегии сообщил, что у НАТО «нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине», что указывает на опасность преуменьшения возможностей Кремля.