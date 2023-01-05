Эрдоган призывает Путина к одностороннему прекращению огня
2023-01-05 13:36
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг (5 января) призвал своего российского коллегу Владимира Путина ввести «одностороннее прекращение огня» в Украине.
«Призывы к миру и переговорам между Москвой и Киевом должны быть подкреплены односторонним прекращением огня», — заявил глава турецкого государства Владимиру Путину в телефонном разговоре, сообщает турецкая сторона.
Напомним, что Эрдоган неоднократно принимал самое действенное участие в попытках урегулирования конфликта на Украине.
Благодаря его усилиям были организованы переговоры на уровне глав МИД России и Украины в Стамбуле. Турция также провела зерновую сделку, в резултате чего было подписано соглашение об экспорте украинского зерна.
Опубликовано: Тарас Медведев