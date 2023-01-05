Столтенберг: НАТО должно опасаться Россию и ее президента Путина

Это заявление глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал в ходе своего очередного рабочего визита в Норвегию.

По словам Столтенберга, у Североатлантического альянса нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин изменил свои планы и цели относительно Украины. Поэтому, как полагает руководитель НАТО, недооценивать Россию опасно.

В связи с этим Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу требуется дополнительное и мощное подкрепление в виде оружия, боеприпасов и солдат.

Это заявление Столтенберг сделал в преддверии заседания военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса. Данное мероприятие запланировано на 18-19 января в Брюсселе. В ходе двухдневной встречи будут обсуждаться такие темы, как конфликт на Украине и ее поддержка Североатлантическим альянсом, вызовы в сфере безопасности, стоящие перед НАТО, объемы и состояние военных запасов, а также воинский потенциал Североатлантического альянса и его способность защищаться от всех вызовов.