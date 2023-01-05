Володин пообещал Германии экспроприацию в ответ на конфискацию российских активов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил Германии экспроприационными мерами, если Берлин использует российские активы для восстановления Украины.
«После принятия этого решения мы имеем право на равные действия в отношении имущества Германии и других государств», — написал Володин в четверг в своем Telegram-канале.
До событий 24 февраля 2022 года немецкие компании были одними из крупнейших прямых инвесторов в России.
Володин обвинил Германию и Францию в развязывании войны. Минские соглашения, которые хотя бы частично положили конец боевым действиям на востоке Украины в 2015 году, были подписаны тогдашним канцлером Ангелой Меркель и тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом только для того, чтобы обмануть Россию и международное сообщество.
Спикер Госдумы РФ заявил, что европейцы никогда не собирались выполнять соглашение.
Опубликовано: Тарас Медведев