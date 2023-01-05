Дюжаррик: ООН не комментирует слова Меркель и Оланда о Минских соглашениях
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать слова высокопоставленных западных политиков о Минских соглашениях между Киевом и Москвой.
5 ноября представитель Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик пообщался с сотрудниками прессы, которые поинтересовались, какова официальная позиция ООН касательно слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего французского президента Франсуа Оланда, которые ранее заявили, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины, готовящейся к войне с Россией.
В ответ на вопрос журналистов Дюжаррик сообщил, что предпочёл бы не комментировать данную ситуацию, оставив её для оценки учёных-историков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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