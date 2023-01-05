Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать слова высокопоставленных западных политиков о Минских соглашениях между Киевом и Москвой.

5 ноября представитель Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик пообщался с сотрудниками прессы, которые поинтересовались, какова официальная позиция ООН касательно слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего французского президента Франсуа Оланда, которые ранее заявили, что Минские соглашения были попыткой выиграть время для Украины, готовящейся к войне с Россией.

В ответ на вопрос журналистов Дюжаррик сообщил, что предпочёл бы не комментировать данную ситуацию, оставив её для оценки учёных-историков.