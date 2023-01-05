ВС РФ уничтожили свыше 55 бойцов «батальона имени Шейха Мансура» под Константиновкой
В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили свыше 55 бойцов «батальона имени Шейха Мансура» под Константиновкой.
5 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что служащие российской армии ликвидировали не менее 55 бойцов «батальона имени Шейха Мансура» Вооружённых сил Украины в окрестностях города Константиновка ДНР.
Помимо прочего, высокоточным ударом российские военнослужащие уничтожили под Константиновкой шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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