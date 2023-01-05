Патриарх Кирилл призвал Украину и РФ установить перемирие на Рождество
Глава РПЦ Патриарх Кирилл уверен, что 7 явнаря боевые действия на территории Украины должны быть временно остановлены.
5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал новое сообщение на сайте Русской православной церкви, где выступил с инициативой установления рождественского перемирия между Украиной и Россией 7 января в честь празднования православного Рождества.
По мнению Патриарха Кирилла, оптимальным жестом перемирия будет прекращение боевых действий с 12 часов дня 6 января до полуночи 7 января по московскому времени. При этом священнослужитель отметил, что считает необходимым перемирие в регионе для того, чтобы православные христиане смогли посетить богослужение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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