Патриарх Кирилл призвал Украину и РФ установить перемирие на Рождество

Глава РПЦ Патриарх Кирилл уверен, что 7 явнаря боевые действия на территории Украины должны быть временно остановлены.

5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал новое сообщение на сайте Русской православной церкви, где выступил с инициативой установления рождественского перемирия между Украиной и Россией 7 января в честь празднования православного Рождества.

По мнению Патриарха Кирилла, оптимальным жестом перемирия будет прекращение боевых действий с 12 часов дня 6 января до полуночи 7 января по московскому времени. При этом священнослужитель отметил, что считает необходимым перемирие в регионе для того, чтобы православные христиане смогли посетить богослужение.