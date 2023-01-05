Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры забрали из пользования УПЦ МП

Власти Украины забрали Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры из пользования Украинской православной церкви.

5 января глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о том, что киевский режим официально забрал Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской Лавре из пользования Украинской православной церкви.

Ткаченко утверждает, что передача данных культовых сооружений, расположенных на территории Заповедника, в пользование государства ввиду окончания срока действия договора о временном безоплатном пользование Успенского собора и Трапезной церкви УПЦ с 2016 года по 31 декабря 2023.