Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры забрали из пользования УПЦ МП
Власти Украины забрали Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры из пользования Украинской православной церкви.
5 января глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о том, что киевский режим официально забрал Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской Лавре из пользования Украинской православной церкви.
Ткаченко утверждает, что передача данных культовых сооружений, расположенных на территории Заповедника, в пользование государства ввиду окончания срока действия договора о временном безоплатном пользование Успенского собора и Трапезной церкви УПЦ с 2016 года по 31 декабря 2023.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Наталья
Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.Подробнее...
-